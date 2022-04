Mercato – L’Inter più avanti di tutte per Cambiaso: ma non arriverebbe subito

L'Inter potrebbe pagare la giusta cifra per anticipare l'operazione

L'Inter valuta diverse opzioni di mercato per la fascia sinistra. Tutto dipenderà dal rinnovo di Perisic e se non dovesse arrivare, i nerazzurri si muoverebbero sicuramente per cercare un nuovo esterno sinistro, magari un vice-Gosens: il nome più caldo, in questo senso, è Andrea Cambiaso.