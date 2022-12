Mercato – Skriniar ancora in stallo, incontro decisivo a Malta?

I nerazzurri vogliono la firma entro fine anno

Pietro Magnani

All'Inter, come da parecchi mesi a questa parte, tiene banco la questione Skriniar. Lo slovacco, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è in odor di rinnovo con i nerazzurri da qualche settimana, ma manca ancora qualcosa per l'intesa definitiva.

I nerazzurri, almeno per il mercato di gennaio, dovrebbero poter stare tranquilli, visto che il PSG, come ribadito dal patron Al-Khelaifi, non interverrà sul mercato per rinforzare la rosa. Questo però non deve far rilassare troppo, visto che il tempo scorre inesorabile e ogni giorno senza rinnovo è un passo verso l'addio a parametro zero a giugno. Eventualità che l'Inter vuole scongiurare a tutti i costi. Il nodo è sempre lo stesso, l'entità dei bonus per arrivare alla cifra chiesta da Skriniar, intorno ai 7-7,5 milioni.

Il club nerazzurro finora si è fermato a una base fissa di 6 milioni, cifra molto distante dai 9 proposti dal PSG. Per questo, per trovare una via di mezzo ragionevole, le parti continuano a rimanere in contatto per limare la differenza. La svolta potrebbe essere un incontro di persona tra la dirigenza e il calciatore, cosa ancora non avvenuta. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport infatti, in partenza con la squadra per il mini ritiro di Malta ci sarà anche Ausilio. Il faccia a faccia per risolvere la questione è quindi molto probabile: l'Inter vuole la firma entro fine anno.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

È normale che Skriniar, pur facendo una scelta di cuore, voglia anche uno sforzo da parte dell'Inter. Il club nerazzurro probabilmente dovrà dare una leggera ritoccata al rialzo ai propri parametri per gli ingaggi per la tanto sospirata fumata bianca. E in fondo un giocatore come lo slovacco se lo merita, non solo per il valore in campo, ma anche per l'attaccamento alla maglia. Forse, più che i soldi, l'ago della bilancia per il rinnovo potrebbe essere la certezza di avere la fascia da capitano nel prossimo anno.