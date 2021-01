Mercato – Su Pinamonti è forte l’interesse dell’Eintracht Francoforte

Tante pretendenti italiane e Pinamonti potrebbe lasciare il nostro Paese: nelle ultime ore infatti l’Eintracht Francoforte ha mostrato un forte interesse per l’attaccante nerazzurro. Come riporta Tuttomercatoweb il tecnico della squadra tedesca apprezza molto Pinamonti e potrebbe fare un tentativo in questa sessione di mercato.

L’Inter non vuole perdere il controllo sul giocatore e l’Eintracht Francoforte ha aperto anche a formule diverse: l’accordo è ancora da trovare, ma Pinamonti ha già dato l’apprezzamento per la destinazione.

