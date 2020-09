Mercato – Nuovo stop tra Inter e Tottenham per Skriniar: le parti sono distanti

E’ andato in scena un nuovo incontro di mercato nel pomeriggio, tra gli emissari del Tottenham e parte della dirigenza dell’Inter per discutere del futuro di Milan Skriniar. Come era già stato anticipato nella giornata di ieri in Inghilterra, i due club sarebbero in realtà lontani da un’intesa sulle cifre dell’operazione. Stando a quanto riportato negli ultimi minuti da Sky Sport, è confermata l’offerta da 30 milioni di euro proposta dalla società londinese a quella nerazzurra.

Il club di Daniel Levy sperava infatti di poter colmare la distanza rispetto alla valutazione di 60 milioni di euro che l’Inter fa per il cartellino del calciatore, con una contropartita in cambio. I nerazzurri, che quest’oggi hanno presentato la prima lista ufficiale per la Serie A, ritengono di avere la rosa al completo e per un’eventuale cessione di Skriniar accetteranno solamente un’offerta cash senza altre soluzioni. Tra l’altro, con così poco tempo a disposizione, diverrebbe complicato rimpiazzare un elemento prezioso come lo slovacco.

