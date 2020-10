Il Milan punta Kabak, centrale dello Schalke 04: derby di mercato con l’Inter?

Negli ultimi giorni, il suo nome era spuntato come una delle alternative a Milan Skriniar, nel caso in cui lo slovacco fosse realmente partito in direzione Londra, sponda Tottenham. Ora, invece, Ozan Kabak sembra finito nel mirino del Milan, come riportato da Sky Sport.

L’operazione, comunque, è complessa: lo Schalke 04 chiede 25 milioni per cederlo nelle ultime ore di trattative, con i rossoneri che sono alla ricerca di un centrale di difesa dopo l’acquisto quasi definito di Diogo Dalot.

