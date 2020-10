Lippi a Radio Deejay: “La favorita rimane la Juventus, ma il gap è diminuito. Per alcuni, anche annullato”

Ha allenato entrambe, la Juventus per 8 stagioni e l’Inter per una singola annata, ad intervallare le due esperienze bianconere: è Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, intervenuto a Radio Deejay per parlare della lotta allo Scudetto.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Lippi: “La favorita non è quella che al momento si trova in testa alla classifica: la favorita è la Juventus, per organico ed esperienza ad alti livelli, maturata in queste ultime stagioni. Quello che si può dire con certezza, però, è che è diminuito il divario con i bianconeri e per alcuni è proprio annullato“. Il riferimento è all’Inter di Conte?

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<