Lazio-Inter, emergenza in difesa per Inzaghi contro il miglior attacco

Domani alle 0re 15.00, l’Inter affronterà la Lazio di Simone Inzaghi che dovrà fare i conti con una difesa ridotta ai minimi termini. Ha alzato bandiera bianca anche Stefan Radu, le cui condizioni non sono ottimali. Come riporta Tuttosport, Inzaghi non potrà contare nemmeno su Vavro, Luiz Felipe e Hoedt ancora ai box.

Contro l’Inter, miglior attacco della Serie A, che ha già segnato 9 gol nelle sole prime due giornate, dovrà fare affidamento su Acerbi, Bastos e Patric. Non si tratta certo del miglior terzetto difensivo per Inzaghi che avrà di fronte il gigante Romelu Lukaku che ha già segnato tre reti: due contro il Benevento e una contro la Fiorentina. Lazio che conterà di recuperare tutti dopo la sosta per le nazionali, ma che potrebbe comunque essere in emergenza difesa per le operazioni di mercato.

