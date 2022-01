Mercato – L’Inter monitora Luca Moro: in estate l’assalto?

L'Inter guarda con estrema attenzione al "Made in Italy"

Luca Moro è una delle grandi sorprese di questa prima metà di stagione. Il centravanti classe 2001 ha segnato 18 gol in 17 partite con la maglia del Catania in SerieC (ma è di proprietà del Padova). Una media incredibile che ha inevitabilmente attirare le attenzioni delle big italiane e non solo: il Sassuolo sembra essere fortemente sul giocatore.