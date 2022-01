Inter-Venezia rischia di saltare per Covid? Focolaio nel club veneto

Brutte notizie per i nerazzurri

I lagunari infatti sono alle prese con un focolaio Covid stando a quanto riportato dall'ANSA. Ieri i tamponi rapidi avrebbero trovato diversi tesserati positivi. Per ora la società non ha rivelato i nomi, e per conferme si aspettano oggi i risultati dei test molecolari. Qualora però i positivi fossero più del 35% del gruppo squadra, quindi 9 calciatori, allora il match salterebbe di nuovo. La situazione calendario per i nerazzurri si aggraverebbe parecchio: già sarà complesso incastrare il match con il Bologna, figuriamoci anche quello con il Venezia.