Mourinho-Inter: tutta la verità sul presunto ritorno

A tre sole giornate di campionato, il posto di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter a detta di molti sarebbe già a rischio. In realtà, non risulta che da parte del club vi siano delle riflessioni intorno alla figura dell’allenatore nerazzurro. Nel vertice andato in scena ad Appiano Gentile nella giornata di ieri, anzi, la società ha ribadito totale fiducia alle idee del giovane tecnico.

Dopo la rovinosa sconfitta di Torino contro la Juventus, però, molti tifosi hanno puntato il dito proprio su Chivu, invocando al suo posto altri profili tra cui quello di José Mourinho. Sommerso di domande sullo Special One, Fabrizio Romano ha cercato sul suo canale Youtube di fare chiarezza sul nome del portoghese accostato alla panchina interista.

Queste le ultime: “Ritorno di José Mourinho all’Inter? Non c’è niente di concreto e di reale, ma sul futuro di Mourinho in generale posso dirvi che si sente pronto a poter lavorare quanto prima. E’ stato esonerato dal Fenerbahce, ma da quello che mi raccontano è pronto a ripartire il prima possibile e non vuole prendersi pause. Ma in questo momento non lo legherei all’Inter, oggi non c’è nulla“.