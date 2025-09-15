Romano: “Esonero Chivu? Ecco cosa pensa davvero l’Inter”

Com’era lecito aspettarsi, Cristian Chivu è stato immediatamente sommerso da critiche nelle ore successive alla sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Non solo per il risultato negativo ottenuto a Torino con un atteggiamento difensivo fin troppo morbido, ma anche per i soli tre punti conquistati in tre partite che hanno già fatto allontanare i nerazzurri dal primo posto occupato dai bianconeri insieme al Napoli.

A far chiarezza sulla posizione del tecnico rumeno, per il quale alcuni tifosi hanno già chiesto l’esonero sui social per i risultati negativi di questo primissimo avvio di stagione, ci ha pensato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. L’esperto di calciomercato ha rassicurato per il momento l’ambiente nerazzurro sul futuro dell’allenatore, che in questo momento non risulta essere sotto esame.

Queste le sue parole su Chivu: “In tanti mi chiedono della questione legata a Chivu e alla panchina dell’Inter. Nell’immediato, dunque post-Juventus, l’Inter non ha iniziato a ragionare sull’esonero di Chivu, poi chiaro che i risultati sono padroni del calcio. Ma ad oggi non c’è stato alcun segnale, l’Inter non si è attivata ed ha fiducia in Cristian Chivu. Ora dovrà essere il campo a parlare”.