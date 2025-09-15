Chi è Oliver, l’arbitro di Ajax-Inter che litigò con Buffon

Dopo giornate turbolente, ecco che si avvicina il debutto europeo dell’Inter nella nuova edizione della Champions League 2025/26. I nerazzurri, reduci dalla brutta sconfitta nel derby d’Italia con la Juventus, saranno di scena mercoledì sera in trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax. Una gara speciale per Cristian Chivu, grande ex dell’incontro dopo gli anni trascorsi in Olanda da calciatore.

Questa mattina, a due giorni dal match, l’Uefa ha rilasciato le designazioni ufficiali del match tra Ajax–Inter (LE PROBABILI FORMAZIONI DI AJAX-INTER). Ad arbitrare l’incontro sarà l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti connazionali Burt e Mainwaring con Barrott come IV ufficiale. Var affidato all’australiano Gillet e all’inglese Salisbury.

Per quanto riguarda i precedenti con l’Inter, sono tre i match arbitrati da Oliver nei quali i nerazzurri sono riusciti a collezionare ben due vittorie ed un pareggio. L’ultima gara risale alla scorsa Champions League quando la formazione allora allenata da Inzaghi vinse in trasferta per 0-1 sul campo dello Young Boys. Del fischietto inglese, infine, si ricorda soprattutto la celebre lite con Buffon durante un Real Madrid-Juventus del 2018 cui fece seguito la frase dell’ex portiere “Bidone dell’immondizia al posto del cuore”.