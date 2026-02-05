Carnevali conferma su Muharemovic-Inter: “Non lo nego, inutile nascondersi”

Giovanni Carnevali ha parlato a Tuttosport affrontando diversi temi, dall’imminente sfida contro l’Inter alla situazione di mercato del Sassuolo. L’amministratore delegato del club emiliano non ha nascosto l’ammirazione per i nerazzurri e ha confermato alcuni interessamenti concreti.

“L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà”, ha dichiarato Carnevali in vista del prossimo confronto. “Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. Non sempre nel calcio vince la più forte: daremo del nostro meglio per provare a fare un altro scherzetto”.

Sul fronte mercato, il dirigente ha confermato le voci riguardanti Muharemovic. “Inutile nasconderlo: abbiamo avuto richieste e interessamenti per dei nostri calciatori come Muharemovic e Lautienté ma abbiamo voglia di crescere e per questo non ci siamo privati dei nostri gioielli”, ha spiegato parlando della sessione di gennaio.

Inevitabile una domanda diretta sui contatti con Marotta e Ausilio. “Non posso negare il fatto che l’Inter abbia chiesto informazioni per Muharemovic, ma pure altri club ci hanno chiamato in queste settimane. Tarik ormai non è più una sorpresa”, ha ammesso Carnevali. “Chiedere informazioni tra l’altro fa parte del nostro mestiere, così come sapere un po’ le condizioni economiche e manifestare interesse. Poi c’è il passaggio successivo che porta allo sviluppo di una trattativa, ma per quello è ancora presto. Anche perché per arrivare a un accordo bisogna essere d’accordo e contenti in tre: chi vende, il giocatore e chi compra”.

L’amministratore delegato ha inoltre sottolineato gli ultimi colpi di mercato: “Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese”. Su Pedro Felipe, arrivato dalla Juventus, ha aggiunto: “Un’operazione un po’ in prospettiva, pensando a quanto avevamo fatto con Muharemovic. Sassuolo rappresenta la piazza più valida per la crescita del ragazzo”.