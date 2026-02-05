La sostituzione al 56′ di Ange-Yoan Bonny durante la sfida contro il Torino aveva fatto scattare l’allarme in casa Inter. L’attaccante francese era uscito dal campo dopo aver segnato, creando un po’ di preoccupazione per un possibile infortunio.

Le condizioni del giocatore, arrivato ieri a quota 7 gol (e 6 assist) in stagione, hanno però subito rassicurato l’ambiente nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è trattato soltanto di una ferita alla gamba causata da una tacchettata. Nulla di grave, dunque, per il francese.

L’attaccante sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica contro il Sassuolo. Una notizia che tranquillizza lo staff tecnico, che potrà contare su di lui per il prossimo impegno di campionato senza dover ricorrere a soluzioni alternative in attacco.