L’agente di Musso: “Contro l’Inter ha dimostrato di essere tra i migliori in A. Bel rapporto con Lautaro, la sua parata…”

Juan Musso, estremo difensore argentino dell’Udinese, è stato uno dei grandi protagonisti della sfida che si è giocata sabato pomeriggio alla Dacia Arena. L’obiettivo di mercato dell’Inter si è superato con una prodezza sul tiro ravvicinato dell’amico Lautaro Martinez, mettendo in mostra ancora una volta tutto il suo talento.

Il suo agente, Vicente Montes, si è concesso ai microfoni di minutidirecupero.it per parlare della sua prestazione: “D’altronde contro l’Inter Juan non ha fatto altro che confermare ciò che va ormai dimostrando da tre anni: ossia che è uno dei migliori portieri della Serie A. Abbiamo visto ancora una volta la serenità e la naturalezza con cui ha portato a termine l’ennesima grande prestazione”.

La parata su Lautaro: “L’intervento sul suo amico Lautaro, poi, è stato straordinario. Nel calcio non si sa mai cosa può accadere fino al 90’, ma considerando il momento della partita in cui è arrivata, credo che quella parata sia stata decisiva per il risultato. Lui e Lautaro hanno giocato insieme al Racing, una delle grandi di Argentina, e ultimamente hanno condiviso diverse convocazioni in nazionale, c’è un bel rapporto tra i due. Martinez non ha comunque nulla da recriminarsi, ha calciato benissimo. Ma Juan…”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<