Dalla Francia – Il Tottenham apre alla cessione di Alli, Eriksen il sostituto. Operazione difficile, il punto

Il Paris Saint Germain non ha rinunciato all’idea di acquistare Dele Alli dal Tottenham in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è il sito transalpino Rmc Sport, che evidenzia come il calciatore in forza agli Spurs sia ancora in cima alla lista di Maurizio Pochettino, ex allenatore della formazione britannica ed attualmente sulla panchina della capitale francese.

Il presidente del Tottenham Daniel Levy si era dichiarato contrario alla cessione del calciatore, ma dopo le pressioni del giocatore, desideroso di raggiungere il suo vecchio allenatore, potrebbe acconsentire alla sua partenza. Questo anche perché Dele Alli ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione, con solo quattro presenze garantitegli da José Mourinho in Premier League.

Per sostituirlo, il Tottenham continua a guardare a quel Christian Eriksen ceduto all’Inter un anno fa: l’operazione, però, non è semplice, dato che bisogna trovare un’intesa sull’ingaggio del calciatore e sulla formula del prestito.

