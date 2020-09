La Nuova Sardegna – Pochi minuti per Nainggolan, che non gradisce: nuovo affondo del Cagliari?

Entrato al 75° minuto contro la Fiorentina, al posto di Nicolò Barella, Radja Nainggolan non ha brillato al suo ritorno in casa Inter. Inoltre, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il belga non avrebbe gradito lo scarso utilizzo riservatogli da parte di Antonio Conte, il quale non l’ha fatto partite nell’undici titolare.

Ora, dunque, il Cagliari proverà un nuovo affondo per cercare di riportare in terra sarda l’ex centrocampista della Roma. La richiesta dell’Inter, però, rimane tale: servono almeno dieci milioni di euro per assicurarsi il belga.

