Mercato – Kanté è ancora l’obiettivo principale, ma servono tre cessioni: ecco chi potrebbe partire

Il sogno Kanté, con il passare delle settimane, si è trasformato sempre più in un reale obiettivo di mercato. Ora, secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, la trattativa potrebbe prendere piede, ma per regalare a Conte il centrocampista del Chelsea bisogna operare in uscita.

I nomi dei probabili partenti sono quelli degli esuberi Vecino e Joao Mario, più la cessione più remunerativa di uno tra Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan, sempre nel mirino del Cagliari. Servono almeno 60 milioni per l’operazione legata al francese.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<