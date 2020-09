Handanovic, altro record in Serie A: superato Peruzzi, è 6° all-time per presenze tra i portieri

Dal 2012, anno in cui ha indossato per la prima volta la maglia nerazzurra, Samir Handanovic ha intrapreso un percorso caratterizzato dalla collezione di una serie indefinita di record. Ora, se ne aggiunge un altro: con la gara contro la Fiorentina, conclusasi con una vittoria rocambolesca dell’Inter per 4-3, lo sloveno è diventato 6° nella classifica all-time per presenze tra i portieri in Serie A.

Handanovic, così, ha superato Peruzzi in questa speciale classifica. Nel mirino dello sloveno adesso c’è Giovanni Galli, quinto a 496 presenze; primo Gigi Buffon, che è anche il calciatore con più presenze in Serie A, a 650.

