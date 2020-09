Da Vidal a Nainggolan, questa Inter è ricca di guerrieri. Conte può contare sugli ‘spaccatutto’

E’ un’Inter nuova rispetto alla passata stagione. Per quest’anno Antonio Conte può puntare su una rosa decisamente ampia sotto il punto di vista della quantità, ma anche ricca a livello qualitativo. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono quattro ‘spaccatutto’ che danno garanzie al tecnico leccese. Padrone assoluto della fascia destra sarà Hakimi, che già contro la Fiorentina ha fatto vedere tutte le sue qualità, culminate nell’assist per Lukaku.

A centrocampo l’Inter potrà contare su due uomini importanti: Vidal e Nainggolan. Il cileno, vero pupillo di Conte, è considerato il guerriero di questa rosa e col Benevento potrebbe partire titolare sia da interno che da trequartista in un 3-4-1-2. Il belga, invece, rappresenta una grande fonte di energia per i nerazzurri, come dimostrato sabato entrando a partita in corso. In attacco poi c’è Sanchez: è l’alternativa di lusso del reparto offensivo e nell’ultima gara è stato decisivo con i suoi assist che hanno propiziato la clamorosa rimonta.

