TS – Nainggolan-Cagliari, accordo raggiunto: vicina l’intesa con l’Inter

Il centrocampista belga ad un passo dal ritorno in Sardegna a titolo definitivo

Si sta finalmente per sbloccare la cessione a titolo definitivo di Radja Nainggolan verso il Cagliari. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il centrocampista belga avrebbe già raggiunto l'accordo con il club sardo per quanto riguarda il nuovo contratto che lo riporterà in Sardegna. In via di definizione, invece, l'intesa con l'Inter: le due società stanno infatti limando le ultime distanzr per il trasferimento del centrocampista, ma l'affare è ormai ben avviato e verrà portato a termine nei prossimi giorni.