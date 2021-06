Il Messaggero – Non solo Luis Alberto, Inzaghi chiama anche Caicedo: il punto

Il nuovo tecnico nerazzurro chiama alcuni dei suoi ex

Detto del sogno quasi impossibile dell' Inter per arrivare a Luis Alberto , Simone Inzaghi una chiamata l'ha comunque fatta al trequartista spagnolo. Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di lasciare andare uno dei suoi migliori talenti, il cui cartellino ha un valore pari a 60 milioni di euro. Ma il centrocampista ex Liverpool non è il solo nella lista dell'ex allenatore biancoceleste che, secondo quanto scritto questa mattina da Il Messaggero, avrebbe pure sentito due obiettivi nerazzurri come Radu e Caicedo, ma probabilmente anche Lazzari e Marusic.

Per quanto riguarda l'attaccante, la Lazio chiede un'offerta tra i 6 e gli 8 milioni di euro per liberarlo, mentre l'Inter non sarebbe disposta ad andare oltre i 3 milioni. Discorso diverso invece per il centrale rumeno che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Se la dirigenza biancoceleste dovesse offrirgli un biennale potrebbe accettare la proposta snobbando quella nerazzurra, la quale invece potrebbe garantirgli un solo anno di contratto. Da quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter nella giornata di ieri, entrambe le trattative di mercato sono in stallo.