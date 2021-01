La Stampa – Retroscena Gomez: offerto Nainggolan all’Atalanta. Eriksen torna in Premier?

Clamoroso retroscena di mercato rivelato da La Stampa. Secondo il quotidiano torinese, l’Inter nelle scorse settimane avrebbe presentato una prima offerta all’Atalanta per il Papu Gomez, mettendo sul piatto il cartellino di Nainggolan. Uno scambio di prestiti però che non è andato in porto, con il Ninja poi tornato a Cagliari.

Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro tra l’agente Riso, Gasperini e la dirigenza dell’Atalanta per fare il punto sul futuro dell’argentino. Come Gomez, anche Eriksen è in attesa di conoscere il suo futuro.

Secondo quanto riportato da La Stampa, l’Inter ha aperto alla formula del prestito secco a patto che la squadra riesca a coprire per intero lo stipendio fino a giugno. Everton e Arsenal hanno chiesto informazioni e per questo torna calda l’ipotesi di un ritorno in Premier League.

