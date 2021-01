Suning riduce investimenti nei diritti tv: l’annuncio di Zhang Jindong. Rischia anche la Serie A

Frenata da parte del colosso cinese Suning, a capo dell’Inter, sul fronte degli investimenti per i diritti tv. Come riportato da Calcio&Finanza, l’annuncio è arrivato direttamente dal patron Zhang Jindong, papà del presidente nerazzurro, in occasione del 30° anniversario della società.

Le parole nel comunicato: “Per rafforzare i propri sforzi nella sua principale attività di vendita al dettaglio, Suning si concentrerà sulle operazioni sui contenuti e ridurrà gli investimenti in copyright”.

Una scelta che potrebbe incidere anche sul futuro della Serie A visto che PPSports, la piattaforma OTT di Suning in Cina, trasmette in streaming anche le gare del campionato italiano, all’interno di un accordo stipulato con IMG.

