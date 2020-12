Il Cagliari non molla e sogna ancora Nainggolan: nuovo tentativo a gennaio. Inter più “morbida”?

Cagliari e Inter domenica a pranzo saranno di scena alla Sardegna Arena e come riportato da La Gazzetta dello Sport sarà una sfida sicuramente speciale per Radja Nainggolan. Difficilmente il centrocampista belga farà parte della gara ma è qui che entrano in gioco gli intrecci di mercato.

Nainggolan, dopo essere rientrato in base, è stato nuovamente vicino al ritorno in Sardegna ed è stato inseguito dal presidente rossoblu Giulini fino all’ultimo giorno di calciomercato. Il Cagliari lo sogna ancora ed è pronto a riprovarci.

Le condizioni però dovranno essere più favorevoli rispetto a quelle dettate dall’Inter questa estate. Uno scenario non del tutto da escludere visto che il Ninja è chiaramente fuori dal progetto di Conte e il rilancio sperato a inizio campionato non è arrivato. Trovare un accordo tra le parti potrebbe essere un po’ meno complicato.