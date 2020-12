Il piano B di Conte? Retroscena da Appiano: prove generali di difesa a 4

Fabio Capello, nel post partita di Inter-Shakhtar che ha fatto tanto discutere, ha chiesto a Conte se la sua Inter avesse un piano B per risultare meno imprevedibile agli avversari.

Il tecnico nerazzurro ha dribblato la domanda ma, come riportato da Tuttosport, da qualche settimana ad Appiano sta provando la difesa a 4 e presto potrebbe essere questa la grande novità di formazione da provare anche in corso d’opera e da utilizzare per dare l’assalto allo scudetto.

