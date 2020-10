Nainggolan non partirà con la squadra per Roma. Con il Cagliari siamo ai dettagli

Una piccola apparizione in casa contro la Fiorentina e poi una faringite che lo ha lasciato a Milano mentre l’Inter era impegnata sul campo del Benevento: Radja Nainggolan è vicino all’addio ed al ritorno al Cagliari. Dopo la stagione in prestito appena passata il club sardo vuole riavere con sé il Ninja e sta limando gli ultimi dettagli con i nerazzurri per avere il suo cartellino.

Come riporta Nicolò Schira infatti Nainggolan non partirà con i suoi compagni per Roma, dove domani pomeriggio affronteranno la Lazio di Simone Inzaghi. Il belga ha lasciato ad Appiano ed è pronto a volare in Sardegna, dove il Cagliari – alla ricerca della giusta offerta di mercato – lo aspetta con un triennale.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<