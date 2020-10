Pirola-Monza, c’è l’ok di Conte. La trattativa procede spedita

Non ci saranno stravolgimenti nella retroguardia dell’Inter dopo l’addio di Diego Godin e l’arrivo di Alexander Kolarov e Matteo Darmian. Antonio Conte infatti può contare su un ottimo mix di calciatori giovani ed esperti a protezione di Samir Handanovic, soprattutto dopo la permanenza di Andrea Ranocchia (è stato vicinissimo al Genoa) e quella sempre più probabile di Milan Skriniar (difficile immaginare di poter chiudere una trattativa di mercato così complessa in due giorni).

A non trovare spazio però sarebbe il giovanissimo 2002 Lorenzo Pirola, che già la scorsa stagione ha fatto l’esordio in Serie A con la maglia dell’Inter. Come riporta Alfredo Pedullà il Monza lo ha messo nel mirino e mancava soltanto l’ok di Conte per il via libera da parte dei nerazzurri. L’ok è arrivato e dunque Pirola andrà in prestito al Monza in Serie B. La trattativa si chiuderà nella giornata di lunedì in attesa della cessione di Anastasio.

