Verso Lazio-Inter, Inzaghi: “Servirà la partita perfetta. Contro certe squadre non puoi commettere errori”

Ultima gara prima della sosta per le nazionali, la terza in una settimana per Inter e Lazio che domani alle 15:00 all’Olimpico di Roma si troveranno una di fronte all’altra. Due delle quattro protagoniste dello scorso campionato subito di fronte, per una partita che può risultare già decisiva.

Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Simone Lazio. Ecco le sue parole riportare da gianlucadimarzio.com: “Contro l’Atalanta non abbiamo fatto una brutta partita, ma se giochi con certe squadre non ti puoi permettere determinati errori. E anche con l’Inter vale lo stesso discorso. Troppe aspettative? È giusto che ci siano, veniamo da una grande stagione e abbiamo pure vinto un trofeo. Sapevamo che avremmo giocato tre gare in una situazione di emergenza per via degli infortuni, domani dovremo fare la partita perfetta”.

