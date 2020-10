Verso Lazio-Inter, Lazzari: “Sono una squadra molto fisica, servirà il match dell’anno scorso”

Si ritorna in campo dopo il recupero della prima giornata di Serie A ed Inter e Lazio lo fanno con due umori totalmente opposti. I nerazzurri infatti arrivano al match dopo il 5-2 sul campo del Benevento, mentre la squadra di Simone Inzaghi è stata battuta 4-1 sempre all’Olimpico dall’Atalanta.

Alla vigilia del match ai microfoni di Dazn Manuel Lazzari ha provato a caricare i compagni: “Vogliamo rifarci contro l’Inter dopo la sconfitta contro l’Atalanta. L’anno scorso erano già fortissimi, ma quest’anno sono arrivati giocatori come Vidal ed Hakimi ed il livello è ancora più alto. In una partita secca non c’è mai una favorita, noi siamo la Lazio e abbiamo una grande rosa. L’anno scorso abbiamo avuto il controllo della palla e dovremo ripetere la stessa partita, con la stessa intensità perché l’Inter è molto fisica, soprattutto con Lukaku. Più veloce tra me e Hakimi? Vedremo domani, ma lui è un grande giocatore”.

