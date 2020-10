Social – Attenti a quei due! La Lu-La fa impazzire i tifosi dell’Inter

Uno dei segreti di questa Inter è sicuramente il gruppo, e lo ha spiegato benissimo anche oggi Romelu Lukaku in un’intervista al Times. Il rapporto che si è creato già dall’anno scorso negli spogliatoi di Appiano Gentile ha favorita senza alcun dubbio le prestazioni in campo che sono state più che soddisfacenti.

Tra questi sicuramente il rapporto che si è instaurato tra lo stesso Lukaku ed il suo partner offensivo Lautaro Martinez è tra i più forti. La complicità dei due fuori dal campo essendo molto amici si trasmette perfettamente in campo, con il belga che ha da subito preso sotto la sua ala il Toro. Inseparabili anche in allenamento, come dimostra la foto pubblicata su Instagram da Lukaku che ha fatto impazzire i tifosi: