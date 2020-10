Verso Lazio-Inter, tutti i numeri del match: incontro n°155, Vidal pericolo maggiore per Inzaghi

Alle 15:00 domani all’Olimpico di Roma in diretta su Dazn andrà in scena la 155esima sfida in Serie A tra Inter e Lazio. I precedenti – come si legge sul sito ufficiale del club – sorridono ai nerazzurri che hanno portato a casa 64 vittorie contro le 37 dei biancocelesti ed i 53 pareggi. L’ultimo risale allo scorso febbraio quando i padroni di casa ebbero la meglio per 2-1 sulla squadra di Antonio Conte.

Il pericolo numero uno per la Lazio dovrà essere sicuramente Arturo Vidal: la Lazio infatti è la squadra in Serie A contro cui il cileno ha preso più volte parte ai gol (4 reti e 2 assist). Antonio Conte invece negli otto precedenti sempre contro i biancocelesti ha perso un solo confronto, quello dello scorso anno.

Gli ex sono tre: Stefan De Vrij, Alexander Kolarov e Samir Handanovic.

