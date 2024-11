Novità nel mercato di gennaio: le DATE cambiano

Si avvicina sempre di più la sessione di mercato di gennaio che si attende di comprendere quanto sarà frenetica per l’Inter in base alle necessità di Simone Inzaghi e la sua rosa. Ci sono invece alcune squadre avversarie che attendono già ora l’arrivo del primo mese del 2025 per sistemare alcune lacune.

La notizia per quanto riguarda questa finestra trasferimenti è però riguardate le date e gli orari di apertura e chiusura rispetto al solito. Quest’anno la sessione di calciomercato invernale comincerà infatti ufficialmente il 2 gennaio.

La chiusura di questo periodo utile per cedere e comprare nuovi giocatori è invece fissata per la mezzanotte del 3 febbraio, questa data è stata scelta per uniformare le chiusure dei vari top campionato in Europa dato che – seppure con orari di poco differenti – termineranno quel giorno anche le sessioni di mercato per Bundesliga, La Liga e Ligue 1.