Inter-Bijol, conferme sull’affare: spunta l’ipotesi SCAMBIO con l’Udinese

Da tempo si parla di Jaka Bijol come di un possibile obiettivo per l’Inter perché una delle prime necessità del presidente Beppe Marotta e del DS Piero Ausilio nelle prossime sessioni di mercato sarà quello di ringiovanire la rosa. Nel reparto difensivo ci sono poi due giocatori come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij per cui la carta d’identità parla chiaro.

Il difensore dell’Udinese è uno dei prospetti più interessanti del campionato di Serie A e in passato si registrava anche la presenza del Napoli sulle sue tracce. Bijol nella giornata odierna è stato riaccostato con forza all’Inter da parte di Tuttosport che ha sottolineato come i problemi fisici di Acerbi stiano diventando un grattacapo per il tecnico Simone Inzaghi.

Per queste ragioni a gennaio l’Inter potrebbe quindi tentare un nuovo affondo per Bijol e la formula giusta, secondo il quotidiano piemontese, potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto in modo da non andare a pesare sul bilancio attuale. Tuttavia, andrà convinta l’Udinese che sta disputando una buona stagione e non vorrà privarsi di uno dei suoi leader difensivi.

In tal senso la chiave giusta potrebbe essere uno scambio con l’Inter che potrebbe mandare Tomas Palacios in prestito in Friuli. Il giovane centrale argentino si sta ancora ambientando in Italia e andare sei mesi nell’Udinese per giocare con maggiore continuità potrebbe essere certamente una soluzione favorevole alla sua crescita. Da qui a gennaio potrebbero quindi intensificarsi i contatti in quest’ottica.