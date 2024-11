Meret-Inter, l’agente smentisce e svela il MOTIVO per cui non si farà

Nei giorni scorsi era emerse voci di un interessamento dell’Inter per Alex Meret, portiere del Napoli che ha il suo contratto in scadenza a fine stagione. Secondo alcuni rumours il portiere ex Spal poteva essere una soluzione a parametro zero per il presidente nerazzurro Beppe Marotta che è sempre molto attento ai giocatori svincolati come testimoniato dai colpi della scorsa estate “Mehdi Taremi” e “Piotr Zielinski“, quest’ultimo arrivato proprio dal Napoli.

Il procuratore di Meret, Federico Pastorello, ha concesso un’intervista ai colleghi di Calciomercato.it e ha parlato di molti suoi assistiti tra cui ovviamente anche l’estremo difensore azzurro. Le dichiarazioni dell’agente sono state emblematiche perché ha negato con fermezza l’esistenza di una trattativa con l’Inter per il portiere del Napoli.

“Io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella di concentrarsi su una trattativa di rinnovo con il Napoli”, ha dichiarato Pastorello. L’obiettivo principale in questo momento di Meret resta quindi quello di prolungare il contratto con il club partenopeo.

Il tema portieri in casa Inter rimane però molto d’attualità perché in queste ultime settimane una parte di tifoseria nerazzurra ha additato alcune colpe a Yann Sommer per delle incertezze nelle scorse partite e hanno chiesto che venga dato spazio al suo secondo Josep Martinez. Nel frattempo dalla Spagna riecheggiano voci sull’interessamento dei nerazzurri per il portiere della Real Sociedad.