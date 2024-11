“Due zero molto differenti”: i pericoli per l’Inter nella sfida al Lipsia

Cresce l’attesa tra i tifosi dell’Inter per la partita di questa sera contro il Lipsia in Champions League: per Simone Inzaghi e i suoi giocatori sarà un appuntamento importante per ottenere continuità di gioco e di risultati. Un successo oggi contro i tedeschi potrebbe infatti pesare molto e far aumentare enormemente le chance dei nerazzurri di qualificarsi subito alla seconda fase piazzandosi tra le prime 8 in classifica.

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza la partita dal punto di vista tattico e dei numeri proponendo particolare attenzione su due caselle che recitano il numero “zero” nel rendimento fin qui di queste due squadre. Si tratta però di due dati in netto contrasto e che possono far felici i tifosi nerazzurri anche se non va affatto sottovalutato l’avversario odierno.

Lo “zero” dell’Inter è relativo al numero di gol subiti in questa edizione della Champions League, un vanto per Inzaghi e i suoi ragazzi in virtù anche di alcune critiche che sono arrivate per certi errori difensivi commessi in campionato. C’è solo un’altra squadra che oltre alla Beneamata non ha ancora subito gol ed è l’Atalanta, tutte le altre formazioni in questa competizione hanno preso almeno un gol nei primi quattro turni.

Lo “zero” del Lipsia è invece un numero molto più preoccupante per i tifosi tedeschi perché riguarda proprio i punti in classifica. La squadra di Marco Rose non è stata ancora in grado di ottenere nemmeno una vittoria o un pareggio, a fronte di quattro sconfitte raccolte fin qui in Champions League.

Non per questo però va sottovalutato l’impegno di questa sera perché il Lipsia è una squadra ricca di talento, soprattutto in attacco con Sesko e Openda che sono molto temibili, come sottolinea la rosea. In precedenza ha già infatti saputo mettere in difficoltà anche la Juventus, pur perdendo poi 2-3. Mancherà però un altro talento come Xavi Simons che è uno dei migliori della squadra.