Inter, il rinforzo in difesa ANTICIPATO a gennaio: il piano di Marotta

Nell’ultima partita di campionato per l’Inter c’è stato (quasi) soltanto da festeggiare visto che con lo 0-5 raccolto sul campo del Verona si sono ritrovate delle certezze in attacco, una solidità difensiva con il clean sheet e anche una gestione delle energie nel secondo tempo visto l’enorme vantaggio accumulato già prima dell’intervallo.

L’unica nota stonata per mister Simone Inzaghi è stata però quella riguardante il ko di Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringe a saltare il match di questa sera contro il Lipsia in Champions League ed è in dubbio anche per la gara di campionato in programma domenica contro la Fiorentina.

In questo scenario ci sarà dunque uno Stefan De Vrij chiamato agli straordinari, dopo che già a Verona è sceso in campo al 15′ proprio per prendere il posto di Acerbi. Inzaghi ha anche paventato l’ipotesi di un cambio di ruolo nel reparto arretrato visti i molti impegni che il calendario propone in questi giorni.

Tuttosport questa mattina però rilancia anche una notizia mercato che è tornata molto di attualità in queste ore visto l’infortunio di Acerbi che è già il secondo guaio muscolare per lui da inizio stagione. A gennaio infatti l’Inter potrebbe tornare con decisione su Jaka Bijol dell’Udinese.

Secondo il quotidiano piemontese, in società stanno pensando concretamente a questo affare per la sessione di mercato invernale magari con un prestito più obbligo di riscatto a fine stagione: il difensore sloveno è uno dei leader della retroguardia bianconera e potrebbe essere di grande aiuto per Inzaghi nella seconda metà di stagione, Tuttosport avanza al contempo l’ipotesi di un prestito di Palacios in Friuli.