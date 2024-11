Inzaghi ANNUNCIA il nuovo difensore centrale dell’Inter

Gli esami strumentali di Acerbi hanno evidenziato un problema muscolare minore rispetto a quanto si temeva al termine della gara con il Verona, ma l’Inter dovrà comunque fare a meno di lui nella gara contro il Lipsia.

Un infortunio che ha riacceso il dibattito attorno alla difesa nerazzurra e, in particolare, per quanto riguarda il perno centrale, con Acerbi e De Vrij entrambi in età avanzata. Anche in quest’ottica, Inzaghi si è espresso oggi, nella conferenza stampa della vigilia della gara con il Lipsia, di chi potrebbe ricoprire quel ruolo.

Il tecnico ha parlato bene sia di Bisseck, che di Bastoni, ma è soprattutto quest’ultimo, a suo dire, il più adatto a ricoprire quella posizione, visto anche l’esperienza da centrale della difesa a 3 con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

“Bisseck può giocare a sinistra e Bastoni ha giocato 60 minuti e penso possa partire. Non ho ancora scelto. Bisseck mi piacerebbe vederlo lì, ma anche come centrale dei 3. Però pensando a un centrale dei 3 senza Acerbi e De Vrij penserei a Bastoni, perché abbiamo visto anche in Nazionale che può farlo”.