Analisi TOTALE Inter-Lipsia: segreti, Preview e Formazioni

L’Inter non vuole fermarsi e dopo un ottimo cammino nella prima metà di questa prima fase di Champions League (con ben dieci punti in quattro turni) vuole continuare a far bene per restare nelle prime posizioni di questa nuova classifica unica della competizione. Il prossimo passo sarà la sfida contro il Lipsia, ancora a quota zero punti in classifica.

Inter-Lipsia sarà arbitrata da Joao Pinheiro e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport. Analizziamo dunque tutti i temi della sfida di San Siro, con il calcio d’inizio fissato per martedì 26 novembre alle ore 21.

