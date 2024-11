Inter tra le prime 8 in Champions: la PERCENTUALE è da non credere

Questa sera alle ore 21 l’Inter scende in campo per la quinta giornata di Champions League e ospita in casa a San Siro il Lipsia. Sarà una gara non semplice, come ha sottolineato ieri in conferenza stampa Simone Inzaghi, ma che i nerazzurri vogliono vincere per continuare con l’ottimo percorso condotto fin qui nella massima competizione europea.

Con 10 punti raccolti in quattro partite, l’Inter si è dimostrata una delle migliori squadre per rendimento in questa Champions League (l’unica assieme all’Atalanta a non aver ancora subito una rete) e – al pari di altre tre squadre – occupa il secondo posto alle spalle del Liverpool che si trova a punteggio pieno.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, propone un’analisi dei dati Opta con cui vengono fatte delle proiezioni per comprendere in percentuale le possibilità di ciascun club di qualificarsi o meno in una determinata posizione di questa classifica unica di Champions League.

Naturalmente l’obiettivo della Beneamata è quello di chiudere la prima fase (composta da altre quattro partite) di questa competizione mantenendo una delle prime otto posizioni. Secondo le proiezioni studiate dai colleghi della rosea, Inzaghi e i suoi ragazzi possono sorridere perché ad oggi hanno ben l’83,4% di chance di entrare tra le prime otto.

Soltanto il Liverpool ha una percentuale maggiore (94,2%) e tanti altri club anche blasonati si trovano alle spalle di Lautaro Martinez e compagni come ad esempio Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Il Milan e la Juventus, secondo queste proiezioni, sono rispettivamente al 12^ e al 15^ posto per possibilità di qualificarsi tra le prime otto.