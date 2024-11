Le probabili formazioni di Inter-Lipsia: Inzaghi ne cambia 8

Dopo la grande vittoria contro l’Arsenal, l’Inter torna a giocare in Champions League e lo fa di nuovo a San Siro. Nella 5a giornata del girone, i nerazzurri affrontano il Lipsia, ancora a quota zero punti, con l’occasione di compiere un ulteriore balzo in avanti verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Un’occasione che non sfugge di certo a Inzaghi, chiamato a delle decisioni importanti dopo la sfida contro il Verona. Il tecnico sembra intenzionato a puntare ancora sul turnover, fin qui molto efficace in Europa. Assenti Acerbi e in dubbio Frattesi, il tecnico ne cambia 8 rispetto alla formazione titolare contro il Verona, ritrovando Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Tantissimi assenti nel Lipsia di Rose, che oltre alle indisponibilità note di Raum, Schlager e Simons, Klostermann e Bitshiabu, dovrà rinunciare anche a Klostermann, che non si unirà alla squadra per la trasferta di Milano per problemi muscolari.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Lipsia: