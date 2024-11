Le formazioni UFFICIALI di Inter-Lipsia: 8 cambi per Inzaghi

Tutto pronto a San Siro per la 5a giornata di Champions League. L’Inter affronta il Lipsia per proseguire il percorso verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, che potrebbe farsi sempre più probabile in caso di vittoria stasera.

Inzaghi ne cambia 8 rispetto alla sfida contro il Verona, recuperando Calhanoglu e Lautaro Martinez, entrambi schierati in campo dal primo minuto. Di fianco al capitano nerazzurro ci sarà Taremi. Rinnovate completamente anche le fasce con Dumfries e Dimarco. In campo dal 1′ minuto, Pavard, De Vrij e Zielinski.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lipsia: