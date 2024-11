Inter-Lipsia, Marotta: “Fiorentina? Siamo concentrati su stasera”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Champions League contro il Lipsia, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Sapevamo che eravamo cresciuti, ma chiaro che abbiamo affrontato le partite con grande determinazione e abbiamo ottenuto grandi risultati. Con questo format bisogna portare a casa solo punti, la differenza reti sarà importante, ogni partita ha una storia a sé”.

“Pensare a Firenze? Direi di noi, la nostra squadra è fatta di giocatori esperti e si gioca ogni tre giorni. Si affronta la squadra di volta in volta, stasera siamo concentrati sul Lipsia e domenica saremo contro una squadra meritatamente seconda in classifica. Sarà una partita difficile anche quella, come tutte quelle storicamente giocate a Firenze”.

“Questa rosa nel 90% è quella dell’anno scorso e per il 60% è quella di due anni fa. Sono giocatori che sono cresciuti, Inzaghi ha a disposizione tanti giocatori bravi, io parlo di titolari e co-titolari. E’ una squadra che ha una panchina molto forte, come dev’essere una squadra blasonata con impegni concomitanti. Credo che oggi Inzaghi possa scegliere la formazione in campo fatta da 24 giocatori che possono rispondere alle esigenze delle competizioni a cui partecipiamo. Son tante partite ravvicinate, anche la partita è indicativa dello stato di forma di un giocatore”.