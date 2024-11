Inter-Lipsia, Inzaghi: “Effetto Correa su Taremi? Sta dando risposte”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Lipsia, gara valida per la 5a giornata di Champions League. Queste le sue parole:

“L’abbiamo vista, una squadra che fino a un mese fa era prima in Bundesliga, è una squadra forte e di valore. Dovremo fare una grande gara, contro Juve, Liverpool e Atletico hanno fatto grandi gare ovunque. Giochiamo contro un avversario di assoluto valore”.

“Ho la fortuna di avere una rosa importante e tutti mi danno grandi segnali in allenamento. Di volta in volta devo cercare di scegliere i giocatori più congeniali”.

“E’ una partita per noi importanti, sapendo che poi mancheranno tre gare. Dobbiamo cercare di giocarle nel migliore dei modi. Effetto Correa su Taremi? Sta dando grandi risposte, in Champions è il giocatore con il minutaggio più alto e ci ha dato una grande mano a fare questi dieci punti nelle prime quattro, deve continuare in questo modo”