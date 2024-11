Assalto Napoli al bomber dell’Inter: BLITZ di De Laurentiis

A poche settimane dal confronto diretto sul campo, con il duello Scudetto alimentato poi dalle parole polemiche di Conte nel post gara, Inter e Napoli sembrano pronte a fronteggiarsi nuovamente anche in chiave mercato. In particolare, sono i partenopei che avrebbero bussato alle porte nerazzurre per provare un clamoroso colpaccio.

Secondo Tutto Mercato Web, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe mosso in prima persona per Francesco Pio Esposito. Il Napoli avrebbe fatto un sondaggio con l’agente del giocatore per capire se ci possono essere margini per un suo trasferimento.

L’opinione di Passione Inter

L’ottimo rendimento di Esposito con la maglia dello Spezia sta attirando diverse pretendenti, ma a volerci puntare, in primis, sembra essere proprio l’Inter. Il classe 2005 sta vivendo una grandissima stagione in Serie B e un suo ritorno in estate per poi rimanere al servizio di Inzaghi è un’ipotesi che si fa sempre più concreta.