Bufera Sky, tifosi INFURIATI durante Inter-Lipsia

Dopo due turni consecutivi su Prime Video (tre su quattro in totale), per la sfida contro il Lipsia l’Inter è tornata in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. L’ultima volta in Champions League contro la Stella Rossa, sempre a San Siro, aveva portato bene ai nerazzurri. Questa volta, però, la serata non è iniziata nel migliore dei modi.

Il collegamento con Fabio Caressa e Beppe Bergomi, infatti, è stato da subito vittima di evidenti problemi di audio. Il volume delle voci dei due commentatori erano troppo basse rispetto ai rumori ambientali di San Siro, impedendo agli abbonati di capire le loro parole.

Un problema che ha scatenato le ire dei tifosi nerazzurri sui social. Questi alcuni post su X che evidenziano il problema:

L’audio dello stadio sta coprendo Caressa. Speriamo che non sia un problema tecnico. — Jürgen (@Kataklinsmann) November 26, 2024

Sky inizia bene

Caressa e Bergomi non si sentono per niente — Palm ⭐⭐ (@AlessandroPalm) November 26, 2024

now aumentato a 25€ al mese per non sentire una madonna con questo audio di merda porco mondo caressa sono 5 minuti che parla e non ho sentito un cazzo ma ridatemi i miei 10€ al mese November 26, 2024

Sky non si sente l'audio di Caressa… Si sente ma è basso…. Vedete di risolvere #InterLipsia — Luca Giannini 🌈 (@LucaGia18101324) November 26, 2024

Solo a me si sente malissimo la voce di Caressa? #InterLipsia — Tony Trep ⭐️⭐️ (@il_trep) November 26, 2024

Ma no Caressa per Dio, poi si sente sempre così basso, sembra stia dicendo il rosario — Cob (@Cobretti_80) November 26, 2024

Va detto come dopo alcuni minuti dal calcio d’inizio il problema audio sembra essere stato risolto.