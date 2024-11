Emergenza totale per l’Inter: KO un altro titolare di Inzaghi

Brutta notizia per l’Inter nel finale del primo tempo contro il Lipsia. Dopo il problema occorso ad Acerbi nell’ultima gara contro il Verona, è arrivato un altro infortunio in casa nerazzurra, ancora una volta nel reparto difensivo.

Al 44′, infatti, Pavard è uscito dal campo per un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto Bisseck. Difficile capire l’entità dell’infortunio del francese, ma la speranza dell’Inter è che non sia nulla di troppo grave, per non aggravare ulteriormente l’emergenza in difesa.