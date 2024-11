Infortunio Pavard: quante partite rischia di saltare con l’Inter

Brutta tegola per Inzaghi nel primo tempo di Inter-Lipsia. Al 44′, infatti, Bisseck ha dovuto sostituire Pavard a causa di un infortunio muscolare del difensore francese. Un nuovo problema nel reparto arretrato, che si aggiunge a quello di Acerbi.

Pavard è dovuto uscire a causa di un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Per avere indicazioni più precise sulle sue condizioni bisognerà attendere ulteriori accertamenti, ma è praticamente scontata la sua assenza contro la Fiorentina.

Le speranze per l’Inter sono di recuperarlo per le gare contro Parma e Bayer Leverkusen. Più probabile la gara di Champions, mentre per la prima molto dipenderà dall’esito degli esami strumentali dei prossimi giorni.