LIVE – La CRONACA di INTER-LIPSIA 0-0: inizia il match!

Serata molto importante a San Siro per l’Inter, che affronta il Lipsia nella 5a giornata della Champions League 2024/2025. Per i nerazzurri sarà una grande occasione per fare un ulteriore passo in avanti nel percorso di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Con i 3 punti, la squadra di Inzaghi salirebbe a quota 13 punti, un traguardo che metterebbe sempre più in discesa il percorso nerazzurro, a 3 giornate dal termine. A partire dalle ore 21.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lipsia.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LIPSIA

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

3′ | Ci prova subito Taremi dal limite dell’area, tiro debole e centrale.

1′ | Fischia l’arbitro Pinheiro, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LIPSIA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 17 Buchanan, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LIPSIA (4-2-3-1): 1 Gulacsi; 3 Geertruida, 4 Orban, 23 Lukeba, 39 Henrichs; 44 Kampl, 8 Haidara; 14 Baumgartner, 11 Openda, 7 Nusa; 19 André Silva.

A disposizione: 26 Vandevoordt, 13 Seiwald, 18 Vermeeren, 20 Ouedraogo, 30 Sesko, 47 Gebel.

Allenatore: Marco Rose.

Arbitro: JOAO PINHEIRO (POR)

Assistenti: Jesus, Maia (POR)

Quarto ufficiale: Gonçalves (POR)

VAR: Martins (POR)

Assistente VAR: Hernández (ESP)