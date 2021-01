CdS – Mezza Serie A su Nunziatini. Inter in pole: il Livorno fissa il prezzo

In questi ultimi giorni di mercato non sono previsti colpi per la prima squadra di Conte, ma la dirigenza dell’Inter continua a lavorare per assicurarsi i migliori talenti giovanili d’Italia. Il primo nome sulla lista è quello di Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003 del Livorno che ha già esordito in Lega Pro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il costo del cartellino si aggira sul milione di euro. In corsa ci sono anche Fiorentina, Verona e Milan, ma l’Inter sembra essere al momento la favorita.

